فيديو.. منشطات جنسية وأدوية محظور تداولها داخل صيدلية بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط كميات كبيرة من الأدوية الطبية والمنشطات المستوردة والمهربة جمركياً والمحظور تداولها بالصيدليات بقصد الاحتكار وبيعها بأسعار أعلى من أسعارها المقررة داخل صيدلية ومخزن بمصر القديمة.

جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب صيدلية، كائنة بمنطقة المنيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة - بتجميع كميات كبيرة من الأدوية الطبية والمنشطات المستوردة والمهربة جمركياً والمحظور تداولها بالصيدليات وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والعقاقير الطبية الخاصة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل مخزن كائن بعقار ملحق بالصيدلية (غير مرخص) وذلك بقصد الاحتكار وبيع الأدوية بأسعار أعلى من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة .