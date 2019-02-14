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فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

الخميس، 14 فبراير 2019 09:20 ص
فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء الرئيس السيسى وميركل
كتب محمد الجالى
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فيديو جراف يرصد العلاقات المصرية الألمانية التى تصب فى مصلحة خريطة البناء والتنمية، والتى تم دعمها بتبادل الزيارات بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن اللقاءات التى تمت خلال المناسبات الدولية.

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الخميس، إلى مدينة ميونخ الألمانية، تلبية للدعوة الموجهة إليه للمشاركة فى أعمال مؤتمر ميونخ للأمن لعام 2019.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن مؤتمر ميونخ يعد أحد أكبر وأهم المؤتمرات الدولية التى تناقش السياسة الأمنية على مستوى العالم، ويلتقى خلاله المئات من القادة والشخصيات الدولية البارزة وصناع القرار من مختلف دول العالم وفى مختلف المجالات الأمنية والسياسية والعسكرية، للتباحث حول التحديات التى تواجه العالم على مختلف الأصعدة، وسبل التصدى لها.

وأضاف راضى أن الرئيس سيطرح خلال المؤتمر رؤية مصر لسبل التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط، فى ضوء ثوابت سياسة مصر الخارجية التى تستند إلى الحفاظ على كيان الدولة الوطنية، وترسيخ تماسك مؤسساتها، وقواتها الوطنية النظامية واحترام سيادة الدول على أراضيها وسلامتها الإقليمية، وكذا جهود مصر فى إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

كما سيعرض الرئيس رؤية مصر لتعزيز العمل الأفريقى خلال المرحلة المقبلة، فى ضوء الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى للعام الجارى 2019، وذلك من خلال دفع التكامل الاقتصادى الإقليمى على مستوى القارة، وتسهيل حركة التجارة البينية، فى إطار أجندة أفريقيا ٢٠٦٣ للتنمية الشاملة والمستدامة، فضلاً عن تعزيز جهود إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.


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