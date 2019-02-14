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فيديو.. الداخلية تكشر عن أنيابها وتطيح بتعديات أملاك الدولة والزراعات

الخميس، 14 فبراير 2019 07:50 م
فيديو.. الداخلية تكشر عن أنيابها وتطيح بتعديات أملاك الدولة والزراعات إزالة التعديات
كتب محمود عبد الراضى
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واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهرالنيل، حيث قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات.. وقد أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

 

جاء ذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل.

 


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