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فى عيد الحب.. مواطن يتربص بزوجته ويسدد لها 21 طعنة فى الشارع بأسيوط

الخميس، 14 فبراير 2019 01:37 م
فى عيد الحب.. مواطن يتربص بزوجته ويسدد لها 21 طعنة فى الشارع بأسيوط شروع فى قتل- أرشيفية
أسيوط ـ محمود عجمى
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لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الخميس، إثر قيام زوجها بطعنها بـ 21 طعنة بسلاح "سكينة" أثناء تواجدها بموقف السيارات لخلافات أسرية بديروط.

 

وكان اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بلاغ من الاهالي بمقتل سيدة إثر قيام زوجها بطعنها بعدة طعنات متفرقة فى الجسم ولقيت مصرعها فى الحال.

 

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين مقتل "شيماء"، إثر قيام زوجها "محمد.ح" بالتربص لها وتتبعها وأثناء تواجدها بمقرعملها بأحد الجمعات الأهلية المواجهة لموقف سيارات المركز، وأغلق عليها الباب أقدم عليها وطعنها 21 طعنة بأماكن متفرقة بالجسم ولقيت مصرعها فى الحال تم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المسشفى المركزى وتحرير المحضر اللازم وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.


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