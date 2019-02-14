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فنزويلا تعلن عن تشكيل مجموعة دولية "لحماية ميثاق الأمم المتحدة"

الخميس، 14 فبراير 2019 08:21 م
فنزويلا تعلن عن تشكيل مجموعة دولية "لحماية ميثاق الأمم المتحدة" وزير الخارجية الفنزويلى خورخيه أرياسا
أ ش أ
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أعلن وزير الخارجية الفنزويلى خورخيه أرياسا عن تشكيل مجموعة دولية بهدف حماية ميثاق الأمم المتحدة والتصدى لمحاولات التدخل فى الشؤون الداخلية للدول.
وقال أرياسا - فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الخميس/ - إن بلاده ستتخذ خلال الأيام القادمة خطوات لإطلاع المجتمع الدولي على التهديدات التي تواجهها فنزويلا.
وأكد أن بلاده سترد - بشكل مناسب - على أي عدوان خارجي، وستدافع عن كل شبر من أراضيها وعن مجالها الجوي والمياه الإقليمية، مضيفا أن المجموعة الدولية تضم 16 دولة، بينها روسيا والصين وإيران وسوريا ودول أخرى.


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