فنزويلا تعلن عن تشكيل مجموعة دولية "لحماية ميثاق الأمم المتحدة"

أعلن وزير الخارجية الفنزويلى خورخيه أرياسا عن تشكيل مجموعة دولية بهدف حماية ميثاق الأمم المتحدة والتصدى لمحاولات التدخل فى الشؤون الداخلية للدول.
وقال أرياسا - فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الخميس/ - إن بلاده ستتخذ خلال الأيام القادمة خطوات لإطلاع المجتمع الدولي على التهديدات التي تواجهها فنزويلا.
وأكد أن بلاده سترد - بشكل مناسب - على أي عدوان خارجي، وستدافع عن كل شبر من أراضيها وعن مجالها الجوي والمياه الإقليمية، مضيفا أن المجموعة الدولية تضم 16 دولة، بينها روسيا والصين وإيران وسوريا ودول أخرى.
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