فنزويلا تعلن عن تشكيل مجموعة دولية "لحماية ميثاق الأمم المتحدة"

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أعلن وزير الخارجية الفنزويلى خورخيه أرياسا عن تشكيل مجموعة دولية بهدف حماية ميثاق الأمم المتحدة والتصدى لمحاولات التدخل فى الشؤون الداخلية للدول.

وقال أرياسا - فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الخميس/ - إن بلاده ستتخذ خلال الأيام القادمة خطوات لإطلاع المجتمع الدولي على التهديدات التي تواجهها فنزويلا.

وأكد أن بلاده سترد - بشكل مناسب - على أي عدوان خارجي، وستدافع عن كل شبر من أراضيها وعن مجالها الجوي والمياه الإقليمية، مضيفا أن المجموعة الدولية تضم 16 دولة، بينها روسيا والصين وإيران وسوريا ودول أخرى.