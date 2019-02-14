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غرفة الشركات السياحية تبدأ اليوم خطتها التدريبية لـ 2019

الخميس، 14 فبراير 2019 05:00 ص
غرفة الشركات السياحية تبدأ اليوم خطتها التدريبية لـ 2019 رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت آمال رسلان
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تبدأ اليوم الخميس غرفة شركات السياحة فى تنفيذ خطتها التدريبية للعام 2019، حيث تنطلق أول دورة تدريبية حول التعريف ببرنامج الهيكلة لشركات السياحية.


وتشتمل خطة الغرفة  التدريبية للعاملين بقطاع السياحة خلال عام 2019 عقد دورات تدريبية مختلفة تبلغ  90 دورة تدريبية، بمتوسط دورتين اسبوعيا في جميع الانشطة السياحية المختلفة بالتنسيق مع وزارة السياحة.


وتنطلق التدريبات بحضور سها بهجت مستشار وزيرة السياحة للتدريب والنائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بالبرلمان و ياسر شتا ممثل الشركة الالمانية المسئولة عن استراتيجية تطوير الموارد البشرية بوزارة السياحة وبحضور مجلس ادارة الغرفة برئاسة حسام الشاعر.


تبدأ فعاليات المؤتمر التدريبي بكلمة من حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة وعلي المانسترلي رئيس لجنة التدريب ثم محاضرة حول خطة وزارة السياحة للنهوض بالعملية التدريبية تلقيها الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة للتدريب ثم محاضرة حول التشريعات القانونية لشركات السياحة يلقيها النائب عمر صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بالبرلمان ثم استراتيجية التطوير البشري والمؤسسي في شركات السياحة ويلقيها الدكتور ياسر شتا.

فى حين تستهدف غرفة شركات السياحة تدريب 15 الف متدرب خلال العام الجاري، حيث اعتمد مجلس الادارة زيادة مخصصات التدريب من 2 مليون جنيه خلال 4 سنوات الى 10 ملايين جنيه بواقع 2.5 مليون جنيه كل عام.


ويأتى هذا فى ظل توافق الرؤى بين وزارة السياحة والغرفة حول أولوية التدريب للعاملين بالقطاع لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للسائحين، حيث قال على المانسترلى رئيس لجنة التدريب بالغرفة ان الغرفة برئاسة حسام الشاعر اعدت برنامجا تدريبيا مكثفا خلال عام 2019 لاصحاب شركات السياحة والعاملين بها.


وأشار على المانسترلي إلى أن برامج التدريب يعكف عليها خبراء ومتخصصون في مجال التدريب عالميا ومحليا ويجري التشاور والتنسيق للاعداد للدورات التدريبيةطوال الفترة الماضية بين لجنة التدريب بغرفة شركات السياحة والدكتورة سها بهجت مستشار وزيرة السياحة للتدريب.
 


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غرفة الشركات السياحية

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تدريب




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