عميد الدراسات الإسلامية بالأزهر: الاحتفال بعيد الحب حلال لعدة أسباب

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور محمد عبد العاطى، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الاحتفال بعيد الحب أمر حلال ولا حرمة فيه، لأنه يشهد التواصل والود والتراحم وهذا ركن من أركان الدين وأداه من أداته.

وقال عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداه والنعمة المزداه، والرسول كان يأمرنا بالتراحم والتواصل، فعيد الحب يوم يتواصل فيه الناس ويتحابون وهذا لا يمنعه الدين.

وتابع الدكتور محمد عبد العاطى: لا داعى للتركيز على المسميات أنه عيد الحب أو الفلانتين فالعبرة بالمعنى من هذا اليوم، فهو يوم اجتمع الناس لا يخرج منهم إلا كل ود ومحبة، ونحن يعنينا المقاصد فقط، أما من من يحدث خاطئ شرعا فيقع الحذر على الخاطئ فقط وليس على اليوم نفسه.