عرف باسم "الشفرة".. كارلوس غصن يستعين بمحامى جديد للدفاع عن "مظلته الذهبية"

كتب محمد رضا

كلف رجل الأعمال كارلوس غصن، محام جديد للدفاع عنه، بعد خيبة أمل فى فريق دفاعه السابق، بالحصول على إفراج بكفالة، وقد انسحب فريق الدفاع الذى يضم المحاميان موتونارى أوتسورو وماساتو أوشيكوبو، من القضية، أمس الأربعاء، حيث قدم موتونارى أوتسورو كتاب استقالته للمحكمة بطوكيو من دون أن يذكر الأسباب، تاركا تفسيرها للتكهنات والاستنتاجات.

المحامى الجديد للدفاع عن رئيس شركة نيسان السابق، معروف بلقب "الشفرة" فى اليابان، بسبب أسلوبه الهجومى وخبرته بتنظيف ما يلصق بموكليه من اتهامات، وهو المحامىJunichiro Hironaka البالغ 73 سنة، وفى بيان أرسل عبر البريد الإلكترونى، يوم الأربعاء – بحسب ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قال غصن، إن قراره الخاص بإبعاد فريقه القانونى كان جزء من استعداده للمحاكمة، مضيفا "أتطلع إلى الدفاع عن نفسى بقوة، وهذا يمثل بداية العملية ليس فقط من أجل إثبات براءتى، بل أيضا لتسليط الضوء على الظروف التى أدت إلى ذلك"، وتابع "احتجازى غير عادل".

بيان كارلوس غصن، إضافة إلى استعانته بالمحامى المخضرم الملقب بـ"الشفرة"، يدل على نيته القيام بهجوم مضاد على من يتهمونه بالتهم التى يحاكم بسببها، حيث ينفى ارتكابه مخالفات مالية متنوعة، التى بسببها أوقفته السلطات فى 19 نوفمبر الماضى، ولا يزال للآن رهن التوقيف والاستجواب.

كارلوس غصن يستعين بـ"الشفرة" للدفاع عن "مظلة ذهبية" قيمتها 30 مليون دولار

وفى نص البيان، قال كارلوس غصن، "أتطلع إلى الدفاع عن نفسى بقوة، وتعيين محام جديد يمثل بداية عملية تأسيس، ليس فقط براءتى، بل تسليط الضوء أيضًا على ظروف احتجازى الجائر"، وشرح أنه وقع ضحية مؤامرة دبرتها "نيسان" اليابانية، لإيقاف خطته الرامية إلى تحقيق تكامل أكبر مع "رينو" الفرنسية، وما قاله كان تلميحا بأنه ينوى استبدال محاميه، لذلك فاستقالة أوتسورو أمس، كانت بطلب من "غصن" الراغب الآن بالمواجهة عبر "الشفرة" الشهير.

ويأتى التحرك الجديد لغصن، الأب لأربعة أبناء، بعد أن علم بأن إدارة "رينو" تنوى حرمانه مما يسمونه "المظلة الذهبية" أو golden parachute اصطلاحا لاتفاق يتم بين الشركة وأحد الموظفين ينص على أن يحصل الموظف على مكافآت مجزية فى حال إنهاء العقد، أو نهاية الخدمة، ولـ"غصن" من 460 ألف سهم مكافآت فى رينو، قيمتها 26 مليون يورو، أو 30 مليون دولار، وهو ما ذكرته صحيفة "التايمز" البريطانية بعددها، اليوم الخميس، شارحة أن هذه "المظلة الذهبية" مشروطة بالتزامه عدم العمل مع شركة منافسة.