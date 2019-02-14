عامل يقتل زوجته خنقا بالمخدة بسبب خلافات بينهما بالغربية

الغربية - عادل ضرة

أقدم عامل مقيم قرية برما مركز طنطا بمحافظة الغربية، على قتل زوجته خنقا بالمخدة بسبب خلافات بينهما لتركها منزل الزوجية بدون علمه.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية اخطارا من العميد مازن الرشيدي مأمور مركز طنطا بالعثور على ربه منزل مقتوله داخل منزلها بقريه برما وتبين من فحص الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا باشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية وجود خلافات بين المجني عليها وتدعى"م،ع.ا" 31 سنه ربة منزل، وزوجها "م.م.ا" 32 سنة عامل لقيامها بترك منزل الزوجية بدون علمه، فقام بخنقها بالمخدة داخل غرفة النوم وتركها جثة هامده، تم ضبط المتهم، واحالته للنيابة العامه فى المحضر رقم 473 اداري مركز طنطا.