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طوارئ فى غرف عمليات المرور للتصدى للعاصفة الترابية على الطرق السريعة

الخميس، 14 فبراير 2019 08:53 ص
طوارئ فى غرف عمليات المرور للتصدى للعاصفة الترابية على الطرق السريعة عاصفة ترابية - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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بدأ اليوم الخميس، عمل غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور، تحسبا لموجة اﻷتربة والرياح على الطرق بعد توقعات اﻷرصاد، أو لتلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.
 
 
 
وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء عصام شادى، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.
 
 
 
كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.
 
 
 
وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق او حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000
 
 

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