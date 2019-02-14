ضبط 29 قطعة سلاح و48 لفافة بانجو وحشيش بحملة أمنية فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بالإشتراك مع الأمن حملة أمنية مكبرة بدائرة المراكز والأقسام، استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وحائزى المواد المخدرة والمتاجرين فيها، وشملت الحملة أيضا شرطة المرافق وشرطة التموين وإدارة المرور وتنفيذ الأحكام لضبط المطلوبين الهاربين وتحصيل الغرامات المستحقة للدولة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 2 بندقية آلية و11 طلقة من ذات العيار و6 بنادق خرطوش وطبنجة حلوان و7 طلقات من ذات العيار و15 فرد روسى وفردى خرطوش و3 قطع سلاح أبيض بإجمالى 29 قطعة سلاح متنوعة و18 طلقة ذخيرة تم التحفظ على لمتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابات المحختصة لتتولى التحقيق.

وسعيا من الأجهزة الأمنية للحد من انتشار ظاهرة الاتجار وتعاطى المواد المخدرة تم ضبط "11" لفافة سلوفانية " تذكرة " شابو" 18 لفافة بانجو بإجمالى كيلو تقريبا ومبلغ 1200 جنيه وهاتف محمول حيازة المتهم "محمد س م ح" 32 سنة عاطل وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وضبط "16" قطعة متوسطة الحجم من مادة الحشيش المخدر ومبلغ 40 جنيها وهاتف محمول حيازة المتهم "كمال ه ا م "- " 21 سنة عاطل وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وقطعة صغيرة الحجم من جوهر الأفيون المخدر حيازة المتهم "عاطف ا ع" 34 سنة عامل وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى وضبط قطعتين من مادة الحشيش المخدر حيازة المتهم "سامة ع ا" 34 سنة حاصل على دبلوم تجارة وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي.

واستكمالا لإعادة الإنضباط وضبط المتهمين الهاربين من أحكام تم تنفيذ 2078 حكما قضائيا متنوعا منها 10 أحكام جنائية و780 حكم حبس جزئى و147 حكم حبس مستانف و1046 غرامات مستأنفه و35 مخالفات متنوعة وتم تحصيل مبلغ 12560 جنيها وتم تحرير 761 مخالفة مرورية منها 172 مخالفة سحب ترايص و189 مالفة تصالح و65 مخالفة رادار و13 مخالفة عدم أستخدام حزام الأمان و11 مخالفة أستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة و6 مخالفات حجز دراجات بخارية بدون لوحات وحجز سيارة بدون خط سير و13 مخالفة تقاضى أجره أكثر من المقرر و291 مخالفة على نموذج على 125 مرور.

وتحقيقا لأقصى رقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل تم ضبط" 10 " قضايا أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 10 " قضايا أنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 5 " قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 4 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 13 " قضية عدم الإعلان عن الأسعار و" 6 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 3 " قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 6 " قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 3 " قضايا عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس قضية حيازة سلع مجهولة المصدر وغير صالحه للإستهلاك الآدمي.