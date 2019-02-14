ضبط نقاش هارب من 257 حكما بالحبس 74 سنة فى الإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على نقاش هارب من 257 حكم حبس لمدة 74 سنة في قضايا "تبديد، أعمال بناء"، وغرامات وكفالات بـ431 ألف جنيه.

وردت معلومات لضباط مباحث تنفيذ الأحكام تفيد اختباء المتهم الهارب والمحكوم عليه في عدة قضايا "محمد.خ.غ" 28 عاما، نقاش، بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

وتبين أن المتهم محكوم عليه في عدد 257 حكما في قضايا "تبديد، أعمال بناء" بالحبس 74 سنة، وكفالات بقيمة 112 ألف جنيه، وغرامات قدرها 319 ألف جنيه، وتم ضبط المتهم، وحُرر محضر بالواقعة وجارى التنفيذ عليه.