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ضبط مواطن يبيع "الزئبق الأحمر" والآثار عبر الفيس بوك فى القليوبية

الخميس، 14 فبراير 2019 03:01 م
ضبط مواطن يبيع "الزئبق الأحمر" والآثار عبر الفيس بوك فى القليوبية المتهم
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية فى ضبط شخص بالقليوبية لنصبه على المواطنين بزعم بيع قطع أثرية ومعدات للحفر والتنقيب عن الآثار عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

 

ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المجموعة المسماة (بيع وشراء آثار فرعونية) بموقع "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن الترويج عن بيع قطع أثرية وعرض معدات حديثة للحفر والتنقيب عن الآثار، ومشاركات تفيد القيام بالاتجار بالزئبق الأحمر وشراء بعض العملات الأجنبية وذلك نظير مقابل مادى .

 

وأسفرت جهود البحث من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات وإجراء التحريات أن مرتكب الواقعة "أحمد م" فنى تشغيل ماكينات، مقيم شبرا الخيمة بالقليوبية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهداف المتهم وضبطه بمحل إقامته، وبالفحص والتفتيش تم ضبط جهاز هاتف محمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة والمشاركات المشار إليها وقيامه بإدراتها، كما تبين اشتراكه فى (12) مجموعة مماثلة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأضاف بقيامه بإنشاء المجموعة المشار إليها بغرض النصب على المواطنين للحصول منهم على مكاسب مادية.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


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