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ضبط متهم مطلوب فى 257 حكما قضائيا بـ74 سنة سجن وربع مليون غرامات وكفالات

الخميس، 14 فبراير 2019 11:29 ص
ضبط متهم مطلوب فى 257 حكما قضائيا بـ74 سنة سجن وربع مليون غرامات وكفالات المتهم
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام فى ضبط هارب من 257 حكما قضائيا.

 

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط المحكوم عليه "محمد.خ" نقاش، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية صادر ضده 257 حكما بتهم "تبديد، أعمال بناء" بلغ إجمالى مدة العقوبة فيها حبس 74 سنة وكفالات قدرها 112 ألف جنيه وغرامات قدرها 319 ألف جنيه، وذلك بمحل إختبائه بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.


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