video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 فبراير 2019 01:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. ولى عهد دبى يشهد اليوم الختامى لتحدى الامارات للفرق التكتيكية

الخميس، 14 فبراير 2019 12:57 م
صور.. ولى عهد دبى يشهد اليوم الختامى لتحدى الامارات للفرق التكتيكية حمدان بن راشد أثناء المشاركة
كتب خالد إبراهيم
إضافة تعليق

شهد اليوم حمدان بن محمد بن راشد ولى عهد دبى، فعاليات اليوم الختامى لتحدى الإمارات للفرق التكتيكية بمشاركة مجموعة من الفرق فى مختلف أجهزة الدولة.

ونشر حمدان بن راشد مجموعة من الصور خلال تواجده فى الفعاليات، وعلق عليها قائلا: "شهدت فعاليات اليوم الختامى لتحدى الإمارات للفرق التكتيكية بمشاركة عدد من الفرق من مختلف أجهزتنا الأمنية فى الدولة، وسعدت بالمستوى التنظيمى الذى قدمته شرطة دبى لجميع الفرق المشاركة التى جاءت من 50 دولة حول العالم".

 

أثناء التدريبات
أثناء التدريبات

 

أثناء المشاركة
أثناء المشاركة

 

بن محمد يتابع الفعاليات
بن محمد يتابع الفعاليات

وأضاف "نفتخر بالمستوى الاحترافى الذى وصلت إليه أجهزتنا الأمنية في إعداد الوحدات والفرق الخاصة للحفاظ على أمن وسلامة مجتمعنا، العمل الأمنى يتطلب تبادل الخبرات مع أفضل الفرق من حول العالم لاكتساب المزيد من المهارات في هذا المجال".

 

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

 

حمدان بن راشد
حمدان بن راشد

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإمارات تحتفل بـ11 عاما على نجاحات حمدان بن راشد وليا لعهد دبى

فيديو وصور.. حمدان بن راشد فى فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس

حمدان بن راشد: الإمارات تعزز ريادتها بتأسيس مركز للثورة الصناعية

حمدان بن راشد يعبر عن سعادته برئاسة وفد الإمارات بمنتدى دافوس الاقتصادى

ولى عهد دبى

حمدان بن راشد

تحدى الامارات

فرق تكتيكية

اخبار عربيه

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة