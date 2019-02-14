صور .. مصر للطيران تحتفل بعيد الحب مع عملائها من مختلف الجنسيات

كتب هاني عثمان - رحاب نبيل

حرصت الشركة الوطنية مصر للطيران علي الاحتفال بعيد الحب اليوم 14فبراير بمطار القاهرة الدولي، وذلك من منطلق حرصها علي مشاركة عملائها في مختلف الأعياد والمناسبات السعيدة.

وقامت الشركة بتقديم هدايا رمزية وشيكولاته واضفاء مظاهر المناسبة في استراحات السفر في مبني الركاب رقم 2و3 بمطار القاهرة الدولي، وعلي متن الطائرات وفي الأسواق الحرة للشركة.

ونظمت الشركة مسابقة للمسافرين اليوم للفوز بتذكرتين مجانيتين على خط القاهرة/بانجكوك/القاهرة على الدرجة السياحية، حيث تتضمن المسابقة قيام المسافرين بالتقاط صورة سيلفي بالهدية أثناء تواجده بالمطار اليوم ويشاركها على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاج love_egyptair# ليدخل سحبا على الفوز بالتذكرتين المجانيتين .