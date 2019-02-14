video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 فبراير 2019 01:28 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور .. مصر للطيران تحتفل بعيد الحب مع عملائها من مختلف الجنسيات

الخميس، 14 فبراير 2019 01:07 م
صور .. مصر للطيران تحتفل بعيد الحب مع عملائها من مختلف الجنسيات مصر للطيران تحتفل بعيد الحب مع عملائها
كتب هاني عثمان - رحاب نبيل
إضافة تعليق

حرصت الشركة الوطنية مصر للطيران علي الاحتفال بعيد الحب اليوم 14فبراير بمطار القاهرة الدولي، وذلك من منطلق حرصها علي مشاركة عملائها في مختلف الأعياد والمناسبات السعيدة.

وقامت الشركة بتقديم هدايا رمزية وشيكولاته واضفاء مظاهر المناسبة في استراحات السفر في مبني الركاب رقم 2و3 بمطار القاهرة الدولي، وعلي متن الطائرات وفي الأسواق الحرة للشركة.

ونظمت الشركة مسابقة للمسافرين اليوم للفوز بتذكرتين مجانيتين على خط القاهرة/بانجكوك/القاهرة على الدرجة السياحية، حيث تتضمن المسابقة قيام المسافرين بالتقاط صورة سيلفي بالهدية أثناء تواجده بالمطار اليوم ويشاركها على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاج love_egyptair#  ليدخل سحبا على الفوز بالتذكرتين المجانيتين .

2201914125526309-IMG-20190214-WA0021
 
2201914125526294-IMG-20190214-WA0002
 
2201914125526294-IMG-20190214-WA0005
 
2201914125526309-IMG-20190214-WA0006
 
2201914125526309-IMG-20190214-WA0009
 
2201914125526309-IMG-20190214-WA0011
 
2201914125526309-IMG-20190214-WA0013
 
2201914125526309-IMG-20190214-WA0014
 
2201914125526309-IMG-20190214-WA0017
 
2201914125526309-IMG-20190214-WA0019
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصر للطيران للخدمات الأرضية تبدأ أعمالها مع الخطوط الرومانية أبريل المقبل

مصر للطيران توقع بروتوكول تعاون لنقل حجاج دولة مالى خلال موسم الحج

مصر للطيران للخدمات الأرضية تجدد تعاقدها مع الخطوط الرومانية

مطار القاهرة

مصر للطيران

عيد الحب




لا تفوتك
وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة