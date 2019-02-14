صور.. محافظ شمال سيناء يحتفل مع ذوى الاحتياجات الخاصة بعيد الحب

شمال سيناء - محمد حسين

استهل اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء لقاء له بعددا من ذوى الاحتياجات الخاصة من طلبة المدارس للاحتفال بعيد الحب.

وقدم شوشه للحضور من المشاركين فى الاجتماع من طلبة وأولياء امور ومعلمين التهنئة بعيد الحب، وبدورهم قدم الطلبة للمحافظ هدايا من ورود حمراء.

شارك فى حضور اللقاء المهندسة ليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة عزة كمال مدير ادارة التربية الخاصة.

وناقش المجتمعون عددا من القضايا التى تخص طلبة المدارس من ذوى الاحتياجات الخاصة.



جانب من الاحتفالية



جانب من الاحتفالية



جانب من الاحتفالية



جانب من الاحتفالية



جانب من الاحتفالية



جانب من الاحتفالية