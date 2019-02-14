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صور.. محافظ دمياط تتابع أعمال الإنشاءات بمنطقة شمال الصيادين برأس البر

الخميس، 14 فبراير 2019 01:29 م
صور.. محافظ دمياط تتابع أعمال الإنشاءات بمنطقة شمال الصيادين برأس البر جانب من جولة المحافظ
دمياط عبده عبد البارى
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تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أعمال إنشاء العمارات السكنية بمنطقة شمال الصيادين وذلك خلال زيارتها صباح اليوم لمدينة رأس البر.

وذكرت محافظ دمياط أنه جارى العمل بشمال وجنوب الصيادين والتى تقوم بتنفيذها شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية إحدى الشركات الرائدة فى مجال المقاولات والتى تتبع الهيئة العامة للإنتاج الحربى للقضاء على آخر منطقة عشوائية بمحافظة دمياط وذلك وفقا للبروتوكول المبرم مع وزارة الإنتاج الحربي.

وأشارت الدكتورة منال عوض أن العمارات بالمنطقة تتكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية مضيفة أنه سيتم تسليم الأهالى وحداتهم فور الانتهاء من أعمال التطوير.

ووجهت المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بإزالة كافة التعديات والإشغالات وكذلك تنفيذ قرارات الازالة للمبانى ذات الخطورة الداهمة بالمنطقة المحيطة بشمال الصيادين.

تفقد لمحافظ لأعمال الإنشاء (1)
تفقد لمحافظ لأعمال الإنشاء 

 

تفقد لمحافظ لأعمال الإنشاء (2)
تفقد لمحافظ لأعمال الإنشاء 

 

تفقد لمحافظ لأعمال الإنشاء (3)
تفقد لمحافظ لأعمال الإنشاء 

 

تفقد لمحافظ لأعمال الإنشاء (4)
تفقد لمحافظ لأعمال الإنشاء 

 


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