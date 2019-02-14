صور.. محافظ الدقهلية يسلم التابلت للطلاب.. ويؤكد: تطوير التعليم مشروع قومى

الدقهلية شريف الديب

شارك الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، طلاب مدرسة الشهداء الثانوية المشتركة، بقرية بداوي التابعة لمركز ومدينة المنصورة الحصة الأولى من اليوم الدراسى، يرافقه علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، واللواء خالد محجوب رئيس مركز ومدينة المنصورة، حيث قام بتوزيع أجهزة التابلت علي طلاب الصف الأول الثانوي .

وأعرب محافظ الدقهلية عن سعادته لوجوده بين الطلاب في هذا اليوم، الذي يمثل حدثا مهماً في تاريخ التعليم المصرى، حيث إن تطوير التعليم الذي اعتبره الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعا قوميا، سيؤدي إلي إحداث طفرة كبيرة في جميع مراحل التعليم الذي كنا نشكو جميعاً من تدهوره .

وقال شاروبيم، أن التابلت يضم العديد من البرامج الدراسية ووسائل المعرفة، ويجب الحفاظ عليه، واستخدامه استخداما أمثل، مؤكدا أنه يثق في وعي الطلاب، وفي قدراتهم علي استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، وأنهم قادرين علي تحقيق آمال المصريين جميعا في مستقبل أفضل لبلدهم باعتبارهم بناة المستقبل .

ومن جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية تسلمت 50 ألف جهاز تابلت تم توزيعها علي الإدارات التعليمية بالمحافظة، وبدأت اليوم في توزيع الأجهزة علي الطلاب في جميع مدارس الثانوية بالمحافظة .