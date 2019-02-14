video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 فبراير 2019 01:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ الدقهلية يسلم التابلت للطلاب.. ويؤكد: تطوير التعليم مشروع قومى

الخميس، 14 فبراير 2019 12:42 م
صور.. محافظ الدقهلية يسلم التابلت للطلاب.. ويؤكد: تطوير التعليم مشروع قومى محافظ الدقهلية يسلم التابلت للطلاب
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق
شارك الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، طلاب مدرسة الشهداء الثانوية المشتركة، بقرية بداوي التابعة لمركز ومدينة المنصورة الحصة الأولى من اليوم الدراسى، يرافقه علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، واللواء خالد محجوب رئيس مركز ومدينة المنصورة، حيث قام بتوزيع أجهزة التابلت علي طلاب الصف الأول الثانوي .
 
وأعرب محافظ الدقهلية عن سعادته لوجوده بين الطلاب في هذا اليوم، الذي يمثل حدثا مهماً في تاريخ التعليم المصرى، حيث إن تطوير التعليم الذي اعتبره الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعا قوميا، سيؤدي إلي إحداث طفرة كبيرة في جميع مراحل التعليم الذي كنا نشكو جميعاً من تدهوره .
 
وقال شاروبيم، أن التابلت يضم العديد من البرامج الدراسية ووسائل المعرفة، ويجب الحفاظ عليه، واستخدامه استخداما أمثل، مؤكدا أنه يثق في وعي الطلاب، وفي قدراتهم علي استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، وأنهم قادرين علي تحقيق آمال المصريين جميعا في مستقبل أفضل لبلدهم باعتبارهم بناة المستقبل .
 
ومن جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية تسلمت 50 ألف جهاز تابلت تم توزيعها علي الإدارات التعليمية بالمحافظة، وبدأت اليوم في توزيع الأجهزة علي الطلاب في جميع مدارس الثانوية بالمحافظة .
 
توزيع التابلت (1)
 
توزيع التابلت (2)
 
توزيع التابلت (3)
 
توزيع التابلت (4)
 
توزيع التابلت (5)
 
توزيع التابلت (6)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ بنى سويف يسلم التابلت لطالبات مدرسة الشهيد محمد جابر الثانوية

محافظ دمياط: تم تدريب المعلمين والطلاب على أجهزة التابلت

صور.. توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى فى دمياط

وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

التعليم تواصل تسليم طلاب الصف الأول الثانوى أجهزة التابلت

الدقهلية

أخبار الدقهلية

أخبار المحافظات

أخبار مصر

توزيع التابلت

تعليم الدقهلية




لا تفوتك
وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة