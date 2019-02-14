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صور.. مجهولون يسرقون مليون و380 ألف جنيه من شركة صناعات غذائية بالمحلة

الخميس، 14 فبراير 2019 02:48 م
صور.. مجهولون يسرقون مليون و380 ألف جنيه من شركة صناعات غذائية بالمحلة عملية السرقة
الغربية – عادل ضرة
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أقدم مجهولون على سرقة مليون و380ألف جنيه من خزينة شركة صناعات غذائية بقرية بشبيش مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعدما قاموا بكسر الخزينة الرئيسية، وسرقة المبلغ، وبعثرة محتويات المكتب وفروا هاربين.

 

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من العميد مجدى عوض مأمور مركز المحلة، بتحرير المهندس عمرو السعيد فهمي رئيس مجلس إدارة شركة التجار العرب للصناعات الغذائية بقرية بشبيش دائرة المركز محضرا يحمل رقم  6457 جنح مركز المحلة  باكتشافه سرقة مليون و380 ألف جنيه من خزينة الشركة، وتبين من خلال المعاينة وجود آثار عنف بشباك المكتب، وكسر الخزينة، وبعثرة محتويات المكتب وسرقة المبلغ، وقام المتهمون بقطع وصلات هارد كاميرات المراقبة وفروا هاربين.

 

وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، تحت إشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، قاده العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، وضباط مباحث مركز المحلة، ويكثف فريق البحث جهوده لتحديد هويه مرتكبو الواقعة لسرعة ضبطهم.

جانب من عملية السرقة (1)
جانب من عملية السرقة

 

جانب من عملية السرقة (2)
جانب من عملية السرقة 

 

جانب من عملية السرقة (3)
جانب من عملية السرقة 

 

جانب من عملية السرقة (4)
جانب من عملية السرقة 

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