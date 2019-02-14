صور .. كيف تغلبت التبت الصينية على آثار عاصفة خلفت 114 سم من الثلوج؟

كتب محمد رضا

ضربت عاصفة ثلجية عنيفة منطقة التبت ذات الحكم الذاتى فى جنوب غرب الصين، منذ عدة أيام، ما تسبب فى تعطل حركة المرور، كما لقى آلاف من الماشية حتفهم، بعد أن خلفت العاصفة ثلوج ارتفع منسوبها إلى 114 سم، الأمر الذى دفع السلطات للدفع بـ600 عنصر من ضباط الشرطة لاحتواء الموقف، حيث أسفرت عمليات الإنقاذ عن إنقاذ 237 شخصًا و74 مركبة.

وأدت العاصفة الثلجية فى التبت، إلى تعليق حركة السير عبر الطريق السريع الوطنى رقم 318 الذى يربط محافظة نيالام فى شيجاتسى مع بلدة زانجمو الحدودية الصينية، وفى الوقت نفسه، قامت شرطة المرور المحلية بضبط حركة المرور فى تلك المناطق.



سلطات التبت تواجه آثار العاصفة الثلجية

وفى هذا الإطار، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن السلطات المحلية أرسلت أطباء بيطريين وأطباء وعلف للحيوانات فى المناطق التى تضررت بشدة فى منطقة يوشو التبتية ذاتية الحكم فى إقليم تشينجهاى.

ولفتت التقارير إلى زيادة أعداد القرى المتضررة من الكوارث فى المنطقة عن 5000 متر، فيما يواصل العمال جهودهم لتطهير طرق مغطاة بما يصل إلى 45 سم من الثلج لضمان توفير الإمدادات، وذلك رغم أن مهمتهم كانت شاقة فى ظل الرياح العاتية والثلوج التى ضربت المنطقة.



عاصفة ثلجية فى التبت



معدات لإزالة الثلج فى منطقة التبت



رجل إنقاذ وسط العاصفة فى التبت



رجال الشرطة يظبطون حركة السير فى التبت أثناء العاصفة الثلجية