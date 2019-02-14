صور.. قوافل طبية لعلاج السجناء بسجن شديد الحراسة بأبو زعبل

كتب محمود عبد الراضي

نظم قطاع السجون قافلة لفحص نزلاء "سجن شديد الحراسة بأبو زعبل" كإجراء وقائى من مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بأوجه الرعاية المختلفة المقدمة لنزلاء السجون وخاصة الرعاية الصحية، وفى إطار التنسيق الدائم بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة.

وفحص فريق عمل من مديرية الصحة بالقليوبية بإشراف أطباء السجن بمناظرة نزلاء السجن، حيث يأتى ذلك فى إطار حرص قطاع السجون على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى وتقديم أفضل مستويات الخدمة الطبية لهم.



الكشف عن السجناء