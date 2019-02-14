صور.. فنادق البحر الأحمر تحتفل بعيد الحب بالموسيقى الرومانسية والورود الحمراء

البحر الأحمر - عماد عرفة

احتفلت فنادق مدينتي الغردقة ومرسى علم، بعيد الحب بطريقتها الخاصة، لادخال البهجة علي النزلاء من شتى دول العالم، حيث تم تزيين غرف النزلاء واهدائهم الورود الحمراء.

ومن جانبه، قال أبو الحجاج العماري، أحد مديري الفنادق، بمدينة مرسى علم، أن عيد الحب من المناسبات الهامة بالنسبة لإدارات الفنادق المختلفة، والتي تضعها علي قائمة أجندتها للاحتفال به وإدخال البهجة علي النزلاء.

وأضاف أبو الحجاج العماري، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن كل فندق لديه طقوس معينة للاحتفال بعيد الحب أهمها تقديم الورود للنزلاء وتزيين الغرف باللوان الأحمر، فضلا عن تهيئ الوقت ليكون شاعريا ليتناسب مع تلك الاحتفال من خلال تحسين الموسيقي الرومانسية.

كما تقوم إدارة الفنادق، برسم قلوب من الورود علي الشواطئ، وكذلك حول حمامات السباحة وداخل الغرف، فضلا عن إقامة حفلات مسائية لإدخال البهجة علي النزلاء.