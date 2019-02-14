صور.. فريق متخصص لصيانة رأس الزرافة المحنطة بالمتحف الحيوانى بحديقة الجيزة

كتب عز النوبى

أعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن قيام فريق متخصص لمعامل علاج التلف البيولوجى بمركز بحوث وصيانة الآثار بعمل صيانة لبعض المحنطات بالمتحف الحيوانى بحديقة حيوان الجيزة.

كما قام الفريق على مدار الأيام السابقة بإعادة ترميم لمحنط رأس الزرافة، وهى واحدة من مقتنيات المتحف النادرة وتعود لعام 1925م، وتوجهت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحفاظ على الحياة البرية بالشكر للفريق على هذا الجهد المبذول ولرئيس مجموعة علاج التلف البيولوجى والمتخصصين فى صيانة العظام والمحنطات.

وقال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدراة المركزية لحدائق الحيوان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن أعمال الصيانة الدورية اللازمة للمتحف الحيوانى بحديقة حيوان الجيزة، تُجرى دوريًا من قبل فريق متخصص بعمل التلف البيلوجى بوزارة الآثار بأعمال صيانات المحنطات ومتابعة درجات الحرارة والرطوبة للحفاظ على المحنطات.



1 (1)



1 (2)



1 (3)



1 (4)



1 (5)



1 (6)



1 (7)



1 (8)



1 (9)



1 (10)