صور.. سكرتير عام جنوب سيناء: نسبة تنفيذ إنشاءات جامعة الملك سلمان وصلت 65%

جنوب سيناء – فايزة مرسال

قام اللواء عماد يوسف، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، بجولة تفقدية لمنشات مقر جامعة الملك سلمان بطور سيناء فى ظل توجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء للقادة التنفيذيين بالمحافظة بضرورة المرور والمتابعة الميدانية للمشروعات القومية الكبرى بالمحافظة.





وتفقد السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء خلال الجولة مبانى الدراسة والمكتبة المركزية والمسجد وسكن المدرسين والطلبة، وقال إنه تم التوقيع على محضر تنسيق بين الشركة المنفذة لإنشاءات جامعة الملك سلمان وبين المياه والكهرباء والاتصالات والطرق ومجلس مدينة طور سيناء لبدء أعمال ترفيق فروع الجامعة الثلاثة.

وأضاف اللواء عماد يوسف أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من كل الأعمال الخرسانية فى يونيو القادم، مؤكدا أن نسبة التنفيذ حاليا تتعدى 65%، وأضاف أن فرش الجامعة سيتم عقب استلام المنشآت بالكامل وبالتالى تكون مهيأة لاستقبال الطلاب العام الدراسى 2019/ 2020.

كما عقد السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء اجتماع بمقر الجامعة بالطور بحضور اللواء حازم هلال ممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والشركات المنفذة للمشروع، وقال إن الجامعة ستوفر فرص عمل جديدة للشباب وتفتح انشطة تجارية متنوعة، واقترح استغلال بعض الفنادق الموجودة وتطويرها كسكن للطلاب خاصة أن المبنى السكنى للطلاب قد لا يكفى الأعداد الوافدة، ونوه إلى أن مبانى سكن الطلاب والأساتذة عبارة عن غرف فندقية.





وطالب بإعادة تطوير الشاطئ العام ليواكب أعداد الطلاب الوافدين، وأكد أن هناك لجنة من التعليم العالى مكونة من 35 شخصا سيقومون بزيارة تفقدية لفروع الجامعة الثلاث يوم 25 من الشهر الجارى واستلام بعض الأعمال.

ومن جهة آخرى شهد محمد فتحى توفيق، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، ختام البرنامج التدريبى لإعداد المدربين الجدد الدفعة الرابعة لعام 2019م والمقام بمنتدى شباب طور سيناء بمدينة طور سيناء عاصمة محافظة جنوب سيناء، والذى أقيم خلال الفترة من 8 إلى 14 فبراير الجارى والذى ينظمه المركز العربى الأوروبى للشباب والتنمية.





كما قام بتسليم شهادات اجتياز المرحلة الأولى للتدريب للمتدربين، وحضر فعاليات الختام أشرف همام عضو المجلس الاستشارى ومحمد عبدالله مروان المنسق الإعلامى وطارق همام وأسامة راضى مديرى المنتدى.

ومن جانبه أكد خالد الشافعى، رئيس مجلس إدارة المركز العربى للشباب والتنمية أن البرنامج يقدمه المركز لإعداد المدربين مضيفا أن البرنامج عبارة عن مرحلتين المرحلة الأولى، التى اختتمت اليوم تمت بمحاكاة لحياة المدرب لمدة 6 أيام إقامة كاملة بمحافظة جنوب سيناء "طور سيناء"، تم خلالها التدريب على كافة مهارات واحتياجات المدرب، مضيفا أن المرحلة الثانية التدريب الميدانى العملى لمدة 6 شهور "كوتشينج" وعدد ساعات تدريبية كمدرب مشاهد وعدد ساعات تدريبية كمدرب مساعد وعدد ساعات تدريبية كمدرب حر بحضور أحد أعضاء فريق المدربين للدعم الفنى وتنفيذ مشروع تخرج حقيبة تدريبية كاملة مشيرا إلى أن بعد الانتهاء من تلك المرحلة يتم اعتماد الفريق كمدربين معتمدين وتسجيلهم فى قائمة المدربين المعتمدين بالمركز للاستعانة بهم فى برامجنا التدريبية.