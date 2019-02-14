صور.. تظاهرات فى الأرجنتين احتجاجا على زيادة أسعار السلع وسط أزمة اقتصادية

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

تظاهر عشرات الأرجنتينيين فى العاصمة بيونس أريس، احتجاجا على زيادة أسعار السلع العامة.

وتتعرض الأرجنتين لأوضاع اقتصادية سيئة فى ظل تراكم الديون التى تجأوزت الـ 100 مليار دولار، مما أدى إلى تراجع شديد فى قيمة العملة الأرجنتينية "البيزو".