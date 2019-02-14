video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 فبراير 2019 04:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. آثار الإسكندرية: تم إزالة جميع تعديات "طاحونة المندرة" الآثرية

الخميس، 14 فبراير 2019 03:50 م
صور.. آثار الإسكندرية: تم إزالة جميع تعديات "طاحونة المندرة" الآثرية طاحونة المندره
الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

صرح محمد متولى، مدير عام الآثار بالإسكندرية والساحل الشمالى، بأنه تم إزالة التعديات الواقعة بالقرب من منطقة طاحونة هواء المندرة الأثرية، وذلك بالتنسيق مع حى ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

 

وأوضح محمد متولى فى تصريحات صحفية، أن تلك التعديات تتمثل فى بناء ارتفاعات مخالفة من العقار المجاور للطاحونة الأثرية؛ بما يخالف الضوابط والمعايير التى وضعتها اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية لضمان سلامة منطقة الطاحونة.

 

وأضاف متولى، أنه من بين هذه الضوابط ألا يتجاوز ارتفاع البناء عن 9 أمتار حتى لا تؤثر على بانوراما المنطقة، وأن يكون البناء على الطراز العربى المبسط، وألا يتم مد صرف صحى أو كهرباء أو مياه من ناحية الطاحونة مع مراعاة عدم فتح أية شبابيك على الجزء المطل على حرم طاحونة المندرة الآثرية.

 

وأكد متولي، أن وزارة الآثار ممثلة فى منطقة أثار أسكندرية والساحل الشمالي، تعمل على قدمٍ وساق لإزالة اية تعديات على الأراضى والمبانى الآثرية

 

جدير بالذكر، أن تاريخ بناء تلك الطاحونه يرجع الى عام 1807، حين أصدر محمد على باشا أوامره ببناء عدد من الطواحين تعمل بالرياح لتسهيل عملية طحن الغلال على الشعب المصري

 

 
طاحونة المندره (1)
طاحونة المندره (1)

طاحونة المندره (2)
طاحونة المندره (2)

طاحونة المندره (3)
طاحونة المندره (3)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الوحدة المحلية بأدفو تشن حملة لتفيذ 12 قرارًا لإزالة التعديات على الأراضى

اخبار محافظات

اخبار مصر

اخبار الاسكندرية

الاسكندرية

طاحونة المندرة




لا تفوتك
وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة