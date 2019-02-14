صور.. آثار الإسكندرية: تم إزالة جميع تعديات "طاحونة المندرة" الآثرية

صرح محمد متولى، مدير عام الآثار بالإسكندرية والساحل الشمالى، بأنه تم إزالة التعديات الواقعة بالقرب من منطقة طاحونة هواء المندرة الأثرية، وذلك بالتنسيق مع حى ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح محمد متولى فى تصريحات صحفية، أن تلك التعديات تتمثل فى بناء ارتفاعات مخالفة من العقار المجاور للطاحونة الأثرية؛ بما يخالف الضوابط والمعايير التى وضعتها اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية لضمان سلامة منطقة الطاحونة.

وأضاف متولى، أنه من بين هذه الضوابط ألا يتجاوز ارتفاع البناء عن 9 أمتار حتى لا تؤثر على بانوراما المنطقة، وأن يكون البناء على الطراز العربى المبسط، وألا يتم مد صرف صحى أو كهرباء أو مياه من ناحية الطاحونة مع مراعاة عدم فتح أية شبابيك على الجزء المطل على حرم طاحونة المندرة الآثرية.

وأكد متولي، أن وزارة الآثار ممثلة فى منطقة أثار أسكندرية والساحل الشمالي، تعمل على قدمٍ وساق لإزالة اية تعديات على الأراضى والمبانى الآثرية

جدير بالذكر، أن تاريخ بناء تلك الطاحونه يرجع الى عام 1807، حين أصدر محمد على باشا أوامره ببناء عدد من الطواحين تعمل بالرياح لتسهيل عملية طحن الغلال على الشعب المصري.