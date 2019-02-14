صافى ربح كومرتس بنك يقفز 51% فى الربع/4

رويترز

أعلن كومرتس بنك اليوم الخميس ارتفاع صافى أرباحه 51 % فى الربع الأخير من العام الماضي، مما جاء أعلى من توقعات المحللين، لكنه خفض الأرباح والإيرادات المستهدفة.

وقال المدير المالى للبنك إن المجموعة لن تحقق على الأرجح عائدا على حقوق المساهمين - وهو مقياس أساسى للربحية - بنسبة ستة بالمئة بحلول 2020.

وقلص البنك رسميا الإيرادات المستهدفة إلى نحو 9.2 مليار يورو للعام 2020، انخفاضا من 9.8 مليار يورو، فى خطوة لمح لها العام الماضي.

وأعلن كومرتس بنك عن أرباح صافية عائدة للمساهمين بلغت 113 مليون يورو (127.43 مليون دولار)، وهو ما يفوق توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم والبالغة 75.7 مليون يورو، ويتجاوز الأرباح المحققة قبل عام وهى 75 مليون يورو.

وقال البنك إنه سيطبق المزيد من خفض التكاليف هذا العام والعام المقبل وإنه يستهدف نموا نسبته 3% فى الإيرادات سنويا.