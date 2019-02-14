video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 فبراير 2019 09:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

شعبة الخضراوات: تراجع الطلب على البطاطس وانخفاض كبير فى سعر الطماطم

الخميس، 14 فبراير 2019 08:00 ص
شعبة الخضراوات: تراجع الطلب على البطاطس وانخفاض كبير فى سعر الطماطم ارشيفية
كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق

كشف حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، تراجع الطلب على البطاطس فى الأسواق رغم انخفاض أسعارها والذى تسجل ما بين 4 إلى 6 جنيهات للكيلو، مشيرا إلى أن هناك تراجعا كبيرا فى سعر الطماطم ليتراوح سعر "القفص" ما بين 30 إلى 40 جنيها فى الجملة.

وتوقع نجيب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، انخفاض أسعار عدة أنواع من الخضراوات بحلول منتصف شهر مارس القادم بعد انحصار موجة الطقس البارد والتى أثرت على محاصيل "البسلة والكوسة والفاصوليا والباذنجان والفلفل الرومى والفاصوليا الخضراء" والتى شهدت ارتفاعات فى أسعارها ما بين 15 إلى 20%.

وأشار نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، إلى أن المحصول الجديد للبصل رفع المعروض منه فى الأسواق مما يتيح للمستهلكين بدء عمليات التخزين خلال الفترة المقبلة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التصديرى للصناعات الهندسية" يستهدف 20% نموا بصادرات القطاع خلال 2019

أسعار الخضار

الفاكهة

الغرفة التجارية

شعبة الخضروات




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الكهرباء: إجمالى الطاقات المتجددة بالشبكة تصل 6 آلاف ميجا وات نهاية العام

الكهرباء: إجمالى الطاقات المتجددة بالشبكة تصل 6 آلاف ميجا وات نهاية العام

مرتضى منصور: "حساب عسير فى انتظار 4 لاعبين.. وجروس بيخدنى على قد عقلى"

مرتضى منصور: "حساب عسير فى انتظار 4 لاعبين.. وجروس بيخدنى على قد عقلى"

على عبدالعال يستمع لآراء 221 نائبا بجميع التيارات الحزبية فى تعديل الدستور

على عبدالعال يستمع لآراء 221 نائبا بجميع التيارات الحزبية فى تعديل الدستور

مصلحة الضرائب تصدر تعليمات بمحاسبة أصحاب "التوك توك" ضريبيًا

مصلحة الضرائب تصدر تعليمات بمحاسبة أصحاب "التوك توك" ضريبيًا

"تحيا مصر": مساكن الأكثر احتياجا مجهزة بالكامل.. ومفيش واحد هيدخل بقشاية

"تحيا مصر": مساكن الأكثر احتياجا مجهزة بالكامل.. ومفيش واحد هيدخل بقشاية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة