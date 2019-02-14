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شاهد.. مغادرة ووصول الرئيس السيسي إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ

الخميس، 14 فبراير 2019 04:09 م
شاهد.. مغادرة ووصول الرئيس السيسي إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ السيسي
كتب سمير حسنى
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 وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الخميس إلى مدينة ميونخ الألمانية، تلبية للدعوة الموجهة له للمشاركة فى أعمال مؤتمر ميونخ للأمن لعام 2019.

كان السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم الرئاسة صرح بأن مؤتمر ميونخ يعد أحد أكبر وأهم المؤتمرات الدولية التى تناقش السياسة الأمنية على مستوى العالم، ويلتقى خلاله المئات من القادة والشخصيات الدولية البارزة وصناع القرار من مختلف دول العالم وفى مختلف المجالات الأمنية والسياسية والعسكرية، للتباحث حول التحديات التى تواجه العالم على مختلف الأصعدة، وسبل التصدى لها.

وأضاف راضى أن الرئيس يطرح خلال المؤتمر رؤية مصر لسبل التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط، فى ضوء ثوابت سياسة مصر الخارجية التى تستند إلى الحفاظ على كيان الدولة الوطنية، وترسيخ تماسك مؤسساتها، وقواتها الوطنية النظامية واحترام سيادة الدول على أراضيها وسلامتها الإقليمية، وكذا جهود مصر فى إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

 

وتنطلق أعمال مؤتمر ميونخ غداً فى مدينة ميونخ الألمانية، ولمدة 3 أيام، بحضور نحو 35 من رؤساء الدول والحكومات و50 من وزراء الخارجية و30 من وزراء الدفاع و600 من الخبراء العسكريين والأمنيين والدبلوماسيين والاستراتيجيين.

 

ويناقش المؤتمر من خلال أكثر من 100 فاعلية موضوعات متنوعة تتضمن أمن الانترنت وأمن الطاقة والتهديدات العابرة للقومية والأمن الأوروبي

 

 


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السيسي

مؤتمر ميونخ

مدينة ميونخ الألمانية




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