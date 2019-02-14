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الخميس، 14 فبراير 2019 12:26 م
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شاهد فى دقيقة.. خطوات عودة مرسيدس بنز لمصر

الخميس، 14 فبراير 2019 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. خطوات عودة مرسيدس بنز لمصر مرسيدس
كتب إسلام سعيد
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أصبحت قضية عودة شركة مرسيدس إلى مصر حديث الساعة على مدار أكثر من يومين، وفى هذا الإطار يقدم "اليوم السابع" أهم المعلومات عن قصة خروج مرسيدس من مصر وعودتها مرة أخرى.

- اتخذت مرسيدس قرار خروجها من مصر فى أبريل  201

- نقص العملة فى هذا التوقيت كان عاملا رئيسيا لقرار الشركة العملاقة

- إصلاحات مصر الاقتصادية سبب عودة الشركة.

- مدير مرسيدس يرى أن الحكومة المصرية تشجع الشركات العالمية

- الشركة تسعى لضخ مزيد من الاستثمارات فى الفترة المقبلة

- وزارة الصناعة قررت تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ المشروع

- الحكومة تسعى لجذب شركات أخرى على غرار مرسيدس

- مرسيدس تعتزم إنشاء مصنع جديد لتجميع السيارات فى مصر

- المصنع الجديد سيكون للتجميع مع شريك محلى

- تطبيق صفر الجمارك على استيراد السيارات من أوروبا لم يمنع مرسيدس من العودة


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مرسيدس

اخبار الاقتصاد

عودة مرسيدس

مرسيدس فى مصر




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