شاهد.. ضياء رشوان: "كل الصحفيين فى رقبتى وسأعمل على تمكينهم من حقوقهم"

كتب أيمن رمضان

قال الكاتب الصحفى ضياء رشوان والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إن كل الصحفيين الذين يمارسون المهنة مسئولين منه وسيعمل على توفير كافة الخدمات لهم وتمكينهم من حقوقهم، وتابع:"كل الصحفيين المشتغلين واللى تحت التمرين واللى بيشتغل صحفى بجد كل دول فى رقبتى".

وأضاف "رشوان"، خلال حواره مع الإعلامى أسامة كمال ببرنامج "مساء دى إم سى"، المذاع عبر فضائية"دى إم سى"، أن كل من يقبل بثورة 30 يونيو هو جزء من الدولة المصرية ولكن من يعتبرها إنقلابا فهذا شأنه فى منزله، ولكن فى النقابات والعمل العام هذا يعد خط أحمر ، وتابع: "وهذا أمر منتهى بالنسبة لى".