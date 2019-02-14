شاهد آخر ما تم بمشروع مثلث ماسبيرو.. إنشاء محطات لإنتاج الخرسانة

كتب سيد الخلفاوى

رصد "اليوم السابع" آخر ما تم بمشروع تطوير مثلث ماسبيرو، الجارى إنشاؤه، حيث بدأت إحدى الشركات المنفذة للأبراج السكنية فى إنشاء محطات لإنتاج الخرسانة التى تستخدمها الشركة فى الإنشاءات، الخاصة بالبرج السكنى الجارى تنفيذه.

وعلى الجانب الآخر تستمر أعمال الحفر والتسوية للأساسات الخاصة بالأبراج الخرسانية المنفذة من 3 شركات كبرى فى المقاولات.

ومن جانبه أكد المهندس أمين سعد، مسئول إحدى الشركات المنفذه للمشروع، أنه جار أعمال تسوية بحفرالأساسات لبدء إنشاء الخوازيق الخاصة بالبرج الذى تنفذه شركته، مشيرا إلى أن شركته انتهت تقريبا من أعمال حفر الأساسات التى وصلت لعمق 2 متر لـ2.5 متر ، مضيفا خلال تواجده بالمشروع لـ"اليوم السابع"، أنه تم عمل جسات للتربة بعد ظهور مياه جوفية فى بعض الأماكن، وذلك تمهيدا لمرحلة الخوازيق.

وتعمل الشركات على إنشاء عدد من الأبراج السكنية بثلاث قطع كل منها سينشئ برجا سكنيا مكونا من 20 طابقا، منهم برجين على مساحة 5400 متر مربع، 2700 متر مربع تقريبا لكل منهما، تنفذهما المقاولون العرب وشركة أخرى، فيما سيتم إنشاء برجين آخرين بقطعتين مختلفتين.

ومن المقرر أن يتم إنشاء مناطق تجارية وترفيهية للتخديم على الأبراج السكنية والتى تضم أكثر من 900 وحدة سكنية.