سعر اليورو اليوم الخميس 14-2-2019 وتراجع العملة الأوروبية أمام الجنيه

كتبت- هبة حسام

تراجع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات، اليوم الخميس 14-2-2019، ومقارنة بختام تعاملات الأمس، انخفض سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصرى فى تعاملات البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرفى المصرى، ليسجل فروقا طفيفة فى سعره من بنك لآخر.

بلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، اليوم الخميس، 19.69جنيه للشراء، و 19.89 جنيه للبيع، فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى..



سعر اليورو فى البنك المركزى

19.86 جنيه للشراء

20.02 جنيه للبيع



سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.69 جنيه للشراء

19.89 جنيه للبيع



سعر اليورو فى بنك مصر

19.69 جنيه للشراء

19.87 جنيه للبيع



سعر اليورو فى بنك البركة

19.80 جنيه للشراء

20.12 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.19 جنيه للشراء

20.37 جنيه للبيع



سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.69 جنيه للشراء

19.87 جنيه للبيع



سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.94 جنيه للشراء

20.13 جنيه للبيع