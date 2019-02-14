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سعر الدولار اليوم الخميس 14-2-2019 وانخفاض العملة الأمريكية مقابل الجنيه

الخميس، 14 فبراير 2019 10:51 ص
سعر الدولار اليوم الخميس 14-2-2019 وانخفاض العملة الأمريكية مقابل الجنيه الدولار _ أرشيفية
كتبت هبة حسام
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تراجع سعر الدولار فى مستهل تعاملات اليوم الخميس الموافق 14-2-2019، آخر أيام الأسبوع المصرى، ليسجل انخفاضا على مستوى البنوك العاملة فى السوق المصرية، حيث بلغ فى عدد كبير من البنوك 17.51 جنيه للشراء، و17.61 جنيه للبيع، فى حين سجل فروقا طفيفة عن هذا السعر فى بعض البنوك منها بنك عودة والذى بلغ به سعر الدولار 17.53 جنيه للشراء، و17.63 جنيه للبيع، مرتفعا عن هذا السعر بقيمة قرشين فى بنك الإسكندرية.
 
وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك، جاء سعر الدولار فى التعاملات الصباحية لليوم الخميس، كالتالى...

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.54 جنيه للشراء
17.67 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.51 جنيه للشراء
17.61 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.51 جنيه للشراء
17.61 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.51 جنيه للشراء
17.61 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.51 جنيه للشراء
17.61 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.55 جنيه للشراء
17.65 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى بنك عوده

17.53 جنيه للشراء
17.63 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.58 جنيه للشراء
17.67 جنيه للبيع
 
 

سعر اللدولار فى بنك التعمير والإسكان

17.59 جنيه للشراء
17.69 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى بنك البركة

17.57 جنيه للشراء
17.67 جنيه للبيع

 


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