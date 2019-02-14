سائق يقتل حماته للإستيلاء على قطرها الذهبى وحافظة نقودها بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

قتل سائق حماته بمدينة 6 أكتوبر طمعا فى نقودها، حيث كتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، ثم استولى على قرطها الذهبى، ومحافظة نقودها، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة لمروره بضائقة مالية، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل ملقاة أمام عقار تقيم به.

فانتقل رجال المباحث بإشراف العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة تبين أن المجنى عليها "تحية.ن" 78 سنة ربة منزل، مصابة بسحاجات بوجهها، وذكر حفيدها أنه عثر عليها ملقاة أمام العقار، فى المكان الذى اعتادت الجلسو به، فنقلها إلى الشقة لاعتقاده إصابتها بفقدان وعى، إلا أنه اكتشف وفاتها.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم إكرامى البطران رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، أن "أحمد.ع" سائق زوج ابنة المجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة، وبضبطه اعترف بالاتهام المنسوب إليه، وذكر أنه كان يمر بضائقة مالية، ولعلمه أن حماته تحتفظ بمبالغ مالية، قرر قتلها، فدفعها أثناء تواجدها بالشقة التى يقيم بها بصحبتها، ثم كتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، ونقل جثتها إلى المكان الذى اعتادت الجلوس به أمام العقار لإبعاد الشبهة عنه، واستولى على قرطها الذهبى وحافظة نقودها.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.