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رى دمياط تنتهى من تطهير الترع وتجديد المنشآت بتكلفة 20 مليون جنيه

الخميس، 14 فبراير 2019 09:00 ص
رى دمياط تنتهى من تطهير الترع وتجديد المنشآت بتكلفة 20 مليون جنيه تطهير الترع - أرشيفية
دمياط - عبده عبد البارى
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أكد المهندس علاء عزت سعود مدير عام الإدارة العامة لرى دمياط أنه تم الانتهاء من جميع أعمال تطهير الترع والمصارف، وجميع أعمال الإحلال والتجديد والإنشاءات بتكلفة 20 مليون جنيه. 
 
وأضاف أنه تم تطهير ترع هندسة دمياط وكفر سعد وفارسكور بالإدارة العامة لرى دمياط بتكلفة 6 ملايين جنيه، كما تم إنشاء 3 محطات خلط وسيط بإدارة كفر سعد بتكلفة 10 ملايين جنيه، كما تم الانتهاء من عمليتى تأهيل ترعتى السنانية وعزبة البرج بتكلفة 3 ملايين جنيه، كما تم إحلال وتجديد بوابات وأعمال حديدية بعدد من الترع بتكلفة 1.3مليون جنيه، كما تم الانتهاء من إحلال وتجديد 5 بدالات بتكلفة 700 ألف جنيه. 
 
وأكد سعود لـ"اليوم السابع" أنه تم إنهاء كل الاستعدادات لموسم الزراعة الصيفية للقضاء على مشاكل نهايات الترع خاصة ترعة ماضى بالسنانية، كما تم تطهير ترع أم دنجل والوسطانى والبلامون بإدارة كفر سعد. 
 
وكشف سعود عن البدء فى أعمال تغطية عزبة البرج بمسافة 150 مترا أمام قرية الخياطة، وذلك خلال الأيام المقبلة.
 
 

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