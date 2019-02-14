رئيس لجنة المراقبين الدوليين فى الحديدة يحذر من تبعات عدم تنفيذ اتفاق السويد

صنعاء(أ ش أ)

حذر رئيس لجنة المراقبين الدوليين فى مدينة الحديدة باليمن الجنرال الدنماركى مايكل لوليسجارد، اليوم الخميس، مليشيات الحوثى من تبعات عدم تنفيذ اتفاق السويد.

ونقلت قناة (سكاى نيوز عربية) اليوم الخميس، عن لوليسجارد ـ خلال اجتماعه مع الحوثيين ـ قوله أن "أنظار المجتمع الدولى تتجه نحو الحديدة، إلى أن يتم تنفيذ اتفاق السويد بمختلف مراحله، ووفقا للجداول والفترة الزمنية المحددة ".

وأكد رئيس فريق المراقبين الدوليين أن مجلس الأمن الدولى سيعقد اجتماعا خاصا الاثنين المقبل حول اليمن، وسيكون هناك ضغط سياسى كبير لتنفيذ اتفاق السويد.

وكانت مليشيات الحوثى استهدفت للمرة الثالثة صوامع الغلال فى مطاحن البحر الأحمر ومستودعات الحبوب التابعة لبرنامج الغذاء العالمى فى مدينة الحديدة بعد ساعات من مغادرة مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث العاصمة صنعاء، فى استمرار خرق الهدنة.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثى توصلت، خلال محادثات بالسويد فى ديسمبر الماضى، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى محافظة الحديدة التى تضم ميناء رئيسيا تمر عبره غالبية المواد التجارية الموجهة إلى ملايين السكان، وبالرغم من ذلك لايزال الانقلابيين الحوثيين يماطلون فى تنفيذ بنود الاتفاق.