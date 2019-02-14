video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 فبراير 2019 09:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جامعة القاهرة: توفير لقاءات دورية ومحاضرات إلكترونية لطلاب التعليم المدمج

الخميس، 14 فبراير 2019 09:00 ص
رئيس جامعة القاهرة: توفير لقاءات دورية ومحاضرات إلكترونية لطلاب التعليم المدمج الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
إضافة تعليق

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن مركز التلعيم المفتوح والمدمج بالجامعة يوفر فى برامج التعليم المدمج لقاءات دورية مع الدارسين، ومحاضرات إلكترونية، وفصول افتراضية وتطبيقات مطبوعة، وكتاب إلكترونى للطلاب.

وأضاف الخشت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن الجامعة تقوم بتطوير البنية التحتية والتكنولوجية لمركز التعليم المدمج لمواكبة متطلبات الجودة فى التعليم وقواعدها، وفق أحدث سبل التدريس والتقويم، وتعمل على الوفاء بمتطلبات التطورات العالمية فى مجال التعليم عن بعد وتنوع البرامج مابين المهنية والأكاديمية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. إجراء مسابقة روبوتات بين طلاب الفرقة الأولى بهندسة كندا - مصر

جامعة القاهرة

الخشت

التعليم المدمج والمفتوح




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الكهرباء: إجمالى الطاقات المتجددة بالشبكة تصل 6 آلاف ميجا وات نهاية العام

الكهرباء: إجمالى الطاقات المتجددة بالشبكة تصل 6 آلاف ميجا وات نهاية العام

مرتضى منصور: "حساب عسير فى انتظار 4 لاعبين.. وجروس بيخدنى على قد عقلى"

مرتضى منصور: "حساب عسير فى انتظار 4 لاعبين.. وجروس بيخدنى على قد عقلى"

على عبدالعال يستمع لآراء 221 نائبا بجميع التيارات الحزبية فى تعديل الدستور

على عبدالعال يستمع لآراء 221 نائبا بجميع التيارات الحزبية فى تعديل الدستور

مصلحة الضرائب تصدر تعليمات بمحاسبة أصحاب "التوك توك" ضريبيًا

مصلحة الضرائب تصدر تعليمات بمحاسبة أصحاب "التوك توك" ضريبيًا

"تحيا مصر": مساكن الأكثر احتياجا مجهزة بالكامل.. ومفيش واحد هيدخل بقشاية

"تحيا مصر": مساكن الأكثر احتياجا مجهزة بالكامل.. ومفيش واحد هيدخل بقشاية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة