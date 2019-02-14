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رئيس الوزراء يرخص لمشروعات الخدمة الوطنية بتأسيس شركة لإدارة الأقمار الصناعية

الخميس، 14 فبراير 2019 10:09 ص
رئيس الوزراء يرخص لمشروعات الخدمة الوطنية بتأسيس شركة لإدارة الأقمار الصناعية مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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نشرت الجريدة الرسمية فى عددها، اليوم الخميس، 22 قرارا للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منها الموافقة على الترخيص لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتأسيس شركة مساهمة لإقامة وإدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الاتصالات اللاسلكية والسلكية والأقمار الصناعية، وفقا لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات الشخص الواحد وقانون الاستثمار، وذلك بما لا يتعارض مع غرض الجهاز.

وتضمنت القرارات تعيين الدكتور محمد أبو زيد الأمير محمود نائباً لرئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى، وذلك لمدة أربع سنوات.

بالإضافة لنشر عدد من القرارات بتخصيص قطع أراضى للمنفعة العامة بعدد من المحافظات، وتخصص الأراضى لإقامة مدارس ووحدات صحية ومعاهد ومحطات للصرف الصحى.


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مصطفي مدبولي

رئيس الوزراء

الجريدة الرسمية

جهاز الخدمة الوطنية




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