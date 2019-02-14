رئيس البرلمان: 126 بالأغلبية و95 معارضا ومستقلا تحدثوا بمبدأ تعديلات الدستور

نور على

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب نظر على مدار ثلاث جلسات أمس تقرير اللجنة العامة للمجلس عن الطلب المقدم من 155 عضوا أى أكثر من خمس عدد أعضاء المجلس فى مبدأ بتعديل بعض مواد الدستور.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم، أن الجلسة الأولى تحدث بها 51 عضوا وتحدث فى الجلسة الثانية 16 عضوا وتحدث فى الجلسة الثالثة 104 أعضاء، وبذلك يصبح إجمالى عدد المتحدثين 221 عضوا منهم 126 من الأغلبية و95 من المعارضة والأقلية والمستقلين.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى المجلس وافق على إقفال باب المناقشة وإرجاء أخذ الرأى على تقرير اللجنة فى هذه الجلسة.

ووجه الدكتور عبد العال الشكر لجميع أعضاء المجلس على التزامهم باللائحة والتقاليد البرلمانية وهو ما سهل الاستماع للرأى والرأى الآخر، متابعًا: "الشعب فى النهاية هو صاحب الكلمة الأولى والأخير فى هذا الشأن".