رئيس إيران: نبحث فى سوتشى مكافحة الإرهاب ووحدة أراضى سوريا وعودة اللاجئين

موسكو (أ ش أ)

أكد الرئيس الإيرانى حسن روحانى، أن سياسة بلاده ثابتة حيال الأزمة السورية، وذلك قبيل مشاركته فى قمة سوتشى حول سوريا مع نظيريه الروسى فلاديمير بوتين والتركى رجب طيب أردوغان.

وقال روحانى- فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم)- أن "الرؤساء الثلاثة سيبحثون فى سوتشى مواصلة محاربة الإرهاب ووحدة الأراضى السورية وتدوين الدستور السورى وعودة اللاجئين وإعادة الإعمار".. مضيفا أن وحدة الأراضى السورية أمر هام بالنسبة لطهران، مشيرا إلى ضرورة بسط الحكومة السورية سيطرتها على كافة أراضى البلاد.

وتابع "طهران تشجع الحوار بين الحكومة السورية والأكراد، مضيفا: "نعارض تجزئة الأراضى السورية، وسيطرة دولة آخرى على جزء من سوريا".. مشددا على أن مستقبل سوريا بيد الشعب السورى، فالشعب السورى هو من سيقرر مصير بلده بنفسه، معتبرا أن الحوار السورى السورى طريق صحيح ينبغى أن يتواصل.

ويعقد بوتين وروحانى وأردوغان اليوم فى سوتشى قمتهم الرابعة فى إطار عملية أستانا للتسوية السورية، وستسبق القمة لقاءات ثنائية بين زعماء الدول الثلاث.