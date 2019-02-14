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دبلوماسى روسى: موسكو تلتزم بمواعيد تسليم صواريخ "إس – 400" للهند

الخميس، 14 فبراير 2019 02:45 م
دبلوماسى روسى: موسكو تلتزم بمواعيد تسليم صواريخ "إس – 400" للهند اس 400 ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
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أعلن السفير الروسى لدى الهند نيكولاى كوداشيف، اليوم الخميس، أن جميع التزامات موسكو بتوريد منظومة الصواريخ "إس – 400" إلى الهند، فى إطار العقد بين الجانبين، سيتم الوفاء بها بالكامل، بما فى ذلك المواعيد النهائية.

وقال كوداشيف لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية "صفقة اقتناء أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات "إس- 400 تريومف" هى عقد كبير جداً بقيمة تزيد على 5 مليارات دولار.. أنا متأكد من أنها ستسهم بشكل كبير فى أمن الهند وستكون بمثابة دليل على الطبيعة الخاصة للعلاقات بين بلدينا.. وأنا مقتنع بأن جميع الالتزامات الروسية ستنفذ بالكامل، بما فى ذلك المواعيد النهائية".

وكان نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، قد أكد الشهر الماضى، أن موسكو التزمت بالعقد مع الهند بشأن توريد منظومة "إس 400"، وستستلم الهند المنظومة فى الموعد المحدد، مؤكدًا أنه لا يوجد أى تأخير بهذا الصدد.

وتم توقيع العقد بين البلدين، خلال زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين للهند، فى شهر أكتوبر الماضي.. وتبلغ قيمة عقد توريد "إس-400" أكثر من 5 مليارات دولار.

وتعتبر منظومات الدفاع الجوى "إس-400 "تريومف" أنظمة صاروخية مضادة للطائرات ذات مدى بعيد وقدرة فائقة على ملاحقة أهداف عدة فى أن واحد، ومصممة لتدمير طائرات وصواريخ استراتيجية وتكتيكية وصواريخ باليستية وأهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت.

 


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