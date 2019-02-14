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دار الإفتاء: ختان الإناث ليس قضية دينية.. وكل عمل يهدد الحياة حرام.. فيديو

الخميس، 14 فبراير 2019 10:37 ص
دار الإفتاء: ختان الإناث ليس قضية دينية.. وكل عمل يهدد الحياة حرام.. فيديو دار الإفتاء المصرية
كتب لؤى على
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أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لم يرد نص شرعى يأمر المسلمين بأن يختنوا بناتهم، كما لم يثبت أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قام بختان بناته الكرام.

وأوضحت الدار فى فيديو "موشن جرافيك" أن بعض المتصدرين للفتوى يزعمون بدون علم أن منع الجهات الصحية  المسئولة لعمليات "ختان الإناث" يعد مخالفة للشريعة الإسلامية.

 

وأشارت الدار إلى أن أهل الذكر من الأطباء، أكدوا أن ختان الإناث له أضرار قد تصل إلى الموت، مشددة على أن شريعة الله جاءت لحفظ الأنفس، وكل عمل يهدد هذا المقصد فحكمه الحرمة .

 

وأضافت الدار فى فيديو الرسوم المتحركة الجديد أن "ختان الإناث" ليست قضية دينية تعبدية، بل هو عادة انتشرت بين دول حوض النيل قديما، فكان المصريون القدماء يختنون الإناث، ولم تقف تلك العادة على دول حوض النيل بل انتقلت إلى بعض مناطق العرب.

 


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