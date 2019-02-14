دار أوبرا دمنهور تستضيف فرقة التراث للموسيقى العربية للاحتفال بعيد الحب

البحيرة - ناصر جودة

تنظم دار الأوبرا المصرية اليوم الخميس، حفلا فنيا مميزا على مسرح أوبرا دمنهور للاحتفال بعيد الحب تحييه فرقة التراث للموسيقى العربية بقيادة المايسترو فاروق البابلى.

وتضم فقرات الحفل باقة متنوعه من أشهر الأغانى العاطفية التى تتوافق مع هذا الاحتفال ومنها:وحشتنى - من قد ايه كنا هنا - عندما يأتى المساء - اسأل دموع عنيا - إن شا الله ما اعدمك - برضاك - عن العشاق - متى أشوفك - البوسطجية اشتكو - دور أحب أشوفك".

ويشارك بالحفل نخبة من نجوم مطربى الأوبرا هم :رضوى سعيد وأحمد صبرى وأنغام مصطفى ومحى صلاح وحنان الخولى وياسر سليمان وعاطف عبد الحميد وأحمد الوزيرى وحبيبة وتقى ومازن دراز وحنان عصام وأحمد محسن.