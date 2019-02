خارجية بولندا ردا على وزير خارجية إيران: لا يوجد إرهابيين اليوم فى "وارسو"

ردت وزارة الخارجية البولندية على تغريدة لوزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، هاجم فيها قمة "وارسو" المنعقدة اليوم فى بولندا قائلة "لا يوجد اليوم أى إرهابى فى وارسو.. هناك ديمقراطية حرية الرأى والتعبير".

وغرد الوزير الإيرانى عقب حادث تفجير انتحارى استهدف حافلة للحرس الثورى الإيرانى أدى لمقتل 27 أمس وجرح العشرات، وربط فى تغريدة نشرها على حسابه الرسمى فى موقع "تويتر"، بين الهجوم فى زاهدان ومؤتمر وارسو حول الشرق الأوسط الذى انطلقت أعماله اليوم بمبادرة من الولايات المتحدة لمناقشة القضية الإيرانية.

We've always known Netanyahu's illusions. Now, the world - and those attending #WarsawCircus - know, too pic.twitter.com/0TSDzIak9e

وقال ظريف: "هل من المصادفة أن إيران تعرضت لضربة من الإرهاب في ذات اليوم الذى تبدأ فيه مسرحية وارسو؟ وتباركه مجموعات من الإرهابيين (فى إشارة إلى منظمة مجاهدى خلق المعارضة للنظام التى تصنفها طهران بالإرهابية) أنفسهم فى شوارع وارسو وتؤيده صفحات مبهمة فى تويتر؟".. "الولايات المتحدة تقوم دائما بنفس الاختيارات الخاطئة، فكيف لها أن تتوقع الوصول إلى نتائج أخرى؟".

.@JZarif Poland condemns terrorism in all its forms. The reaction to the attack on Khash-Zahedan road in Iran cannot be different. “No” to violence.



No terrorists are present in Warsaw today. There is democracy, freedom

of expression and solidarity.