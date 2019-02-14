خارجية بولندا ردا على وزير خارجية إيران: لا يوجد إرهابيين اليوم فى "وارسو"

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

ردت وزارة الخارجية البولندية على تغريدة لوزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، هاجم فيها قمة "وارسو" المنعقدة اليوم فى بولندا قائلة "لا يوجد اليوم أى إرهابى فى وارسو.. هناك ديمقراطية حرية الرأى والتعبير".

وغرد الوزير الإيرانى عقب حادث تفجير انتحارى استهدف حافلة للحرس الثورى الإيرانى أدى لمقتل 27 أمس وجرح العشرات، وربط فى تغريدة نشرها على حسابه الرسمى فى موقع "تويتر"، بين الهجوم فى زاهدان ومؤتمر وارسو حول الشرق الأوسط الذى انطلقت أعماله اليوم بمبادرة من الولايات المتحدة لمناقشة القضية الإيرانية.

We've always known Netanyahu's illusions. Now, the world - and those attending #WarsawCircus - know, too pic.twitter.com/0TSDzIak9e — Javad Zarif (@JZarif) February 13, 2019

وقال ظريف: "هل من المصادفة أن إيران تعرضت لضربة من الإرهاب في ذات اليوم الذى تبدأ فيه مسرحية وارسو؟ وتباركه مجموعات من الإرهابيين (فى إشارة إلى منظمة مجاهدى خلق المعارضة للنظام التى تصنفها طهران بالإرهابية) أنفسهم فى شوارع وارسو وتؤيده صفحات مبهمة فى تويتر؟".. "الولايات المتحدة تقوم دائما بنفس الاختيارات الخاطئة، فكيف لها أن تتوقع الوصول إلى نتائج أخرى؟".