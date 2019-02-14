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حريق بمصنع عوادم غزل بقرية فوه فى كفر الشيخ

الخميس، 14 فبراير 2019 02:06 م
حريق بمصنع عوادم غزل بقرية فوه فى كفر الشيخ حريق- أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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شب حريق في مصنع لعوادم غزل بقرية قبريط مركز فوه بمحافظة كفر الشيخ، مقام على مساحة 600 متر، لاشتباه ماس كهربائي، نتج عن سوء الأحوال الجوية ووصول جسم مشتعل،تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء تحت قيادة العميد رضا عبدالحميد مدير إدارة الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده لمناطق مجاورة وتمت عملية التبريد اللازمة.

تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي ،ومأمور مركز شرطة فوه، بنشوب حريق بتشوينات عوادم مصنع غزل بقرية قبريط دائرة المركز، ملكًا ل "م أع"، 50 سنة، وانتقلت 6 سيارات إطفاء، لمكان الحريق، للسيطرة عليه حتى لا يمتد لمناطق مجاورة بسبب سرعة الرياح، وتم إخماد الحريق وتبريد المكان.

وبسؤال صاحب المصنع لم يتهم أحدا، وعلل سبب الحريق وصول جسم مشتعل ،لسوء الأحوال الجوية، وحرر محضر بالواقعة.

 


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