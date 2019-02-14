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حبس 3 عاطلين سرقوا أجزاء من جرار قطار متوقف بالعياط

الخميس، 14 فبراير 2019 04:02 م
حبس 3 عاطلين سرقوا أجزاء من جرار قطار متوقف بالعياط قطار-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة أجزاء من قطار متوقف بمنطقة التخزين بالعياط، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.
 
وتم ضبط المتهمين خلال تفقد الملازم أول مصطفى كمال زكى ضابط مركز شرطة العياط للحالة الأمنية، فتمكن من ضبط كل من "رضا.ر" و"محمد.ر" و"عادل.ع" عاطلين، سابق اتهامهم فى عدة قضايا، لتورطهم فى سرقة أجزاء من جرار قطار متوقف بمحطة التخزين.
 
وضبط بحوزة المتهمين 4 تيل فرامل قطار، و2 مسمار، وسلم جرار، ومجموعة من المفكات مختلفة الأحجام، وتم التحفظ عليهم بمعرفة النيابة.
 
وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.
 
 
 
 

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