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حبس تاجر ضبط بحوزته 47 قرصا مخدرا قبل ترويجها فى المنوفية

الخميس، 14 فبراير 2019 10:47 ص
حبس تاجر ضبط بحوزته 47 قرصا مخدرا قبل ترويجها فى المنوفية اقراص مخدره-ارشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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قرر أحمد مبارك وكيل نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية، حبس تاجر لحيازته 47 قرصا مخدرا وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بمدينة شبين الكوم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم من ضبط "محمد.ك" 59 عاما تاجر مقيم بالعزبة الغربية بشبين الكوم، بحوزته 47 قرصا مخدرا، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بمدينة شبين الكوم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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