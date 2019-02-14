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تنفيذ 59 حكما ضمن حملة حق الشعب لإزالة التعديات على أملاك الدولة بسوهاج

الخميس، 14 فبراير 2019 05:08 ص
تنفيذ 59 حكما ضمن حملة حق الشعب لإزالة التعديات على أملاك الدولة بسوهاج حملات إزالة - صورة أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، ضمن حملة "حق الشعب"، من تأمين تنفيذ قرارات خاصة بالتعديات على أملاك الدولة، والتعدى على أملاك الرى والصرف وهيئة الطرق، بدائرة المديرية، حيث تم استهداف " 59 " قرار " 33 " قرار صادرة من الإدارة العامة للرى والصرف و " 14 " قرار طرق، قرار تعدى على أملاك الدولة ، "7 " قرار تعد على منافع النيل و"5" قرار رى فورى بإجمالى 5972.16 مترا.
 
جاءت الحملة للحد من ظاهرة التعديات على أراضى الدولة وخطة العمل بالمديرية بالإزالة الفورية، لتلك التعديات لإعطاء الانطباع لدى المتعدين بأن الدولة جادة فى استرداد أراضيها، وتنفيذ الموجة الثانية عشر من موجات تنفيذ قرارات الإزالة، وشملت الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة وأراضى رفض واضعو اليد عليها تقنين أوضاعهم واستكمالا لتنفيذ القرارات الصادرة بإزالة التعديات على أملاك الدولة.
 
تم تنفيذ الحملة، بالإشراف الميدانى للواء مدير أمن سوهاج، وبرئاسة اللواءات نائبى المدير لقطاعى الشمال، والجنوب، ومساعد المدير لفرقة الشرق، ومأمورى وضباط المراكز والأقسام، مدعومين بقوات من إدارة قوات الأمن بالاشتراك مع الأجهزة المعنية بالمحافظة.
 
 

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